Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Başka zamanlarda çeşitli vesayet girişimleriyle ortaya çıktı. Her siyasetlerini tasvip ediyor değiliz.

Terörle mücadelede ciddi bir şekilde sürüyor. En son helikopter şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz.

RASİM ÖZTEKİN

Rasim Öztekin'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yarın rahmetlinin törenine Kültür Bakanımız, ben ve Numan Bey ile hep beraber katılacağız.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Anneleri olarak andığımız annelerimiz, her zaman için toplantılarımızda gündem maddesidir. Her zaman için dualarımızı selamlarımızı kendilerine gönderiyoruz. Türkiye'de Kürt çocukların geleceğinin nasıl olması açısından kimlerin nasıl yaklaştığının turnusol kağıdıdır. Bu çocuklar, meslek sahibi olsunlar arasındaki ayrım burada gözüküyor. Diyarbakır Annelerine karşı tavır almak, Kürt çocuklarının dağlarda görmenin karşı tezahürüdür. Diyarbakır Annelerine verilen destek ya da verilmeyen destek bu çocukların evlatların geleceğine dönük kimin nasıl düşündüğünü gösteren bir tavırdır.

KADINA ŞİDDETE

Samsun'da Denizli'de ağır bir takım cinayetlerle, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Bu şiddet olaylarıyla mücadele yasal olması gerektiği gibi ahlaki kültürel oranları daha yükseğe çıkarmamız gereken mücadeledir. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmesi haklarının altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan haklarıyla niye çatıştırılsın? Burada şunu unutmamak gerekir ki; kadına karşı olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadınların incinmesiyle mücadele ettiğimizde tüm insanların onurunu hassasiyetine karşı duruma mücadele vermiş oluyoruz. Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınlara verilen destek, geleceğe verilen desteğin daha iyi olmasıdır. Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

MUHALEFETİN MASKE ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Dünyanın gıpta ile baktığı aşılama sürecini devam ettiriyoruz. Bütün dünyadaki kurumlar, Türkiye'nin bu organizasyonunu tebrik ediyorlar. Ama hala muhalefet 3 maske dağıtamadınız gibi eleştiriler söylüyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız. Normalleşme ile birlikte temizlik, mesafe maskeyi unutmayalım.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KADIN İSTİSMARI

Terör örgütlerinin bu kadın konusundaki istismarcılığı; DEAŞ terör örgütünün Ezidi kadınlarını başka topraklara satmasıdır. PKK'nın küçük yaştaki kız çocuklarını kaçırması, bunları askeri unsur haline getirmeye çalışması maalesef dikkat çekicidir. Bu konuda Cenevre sözleşmesine ek protokolde, 15 yaşındaki çocukların askere katılmayacağını söylemesine rağmen PKK'nın bunları yapmaya devam ediyor. Bakın PKK'nın bunu yaptığı çocuk haklarını ihlal ettiği sadece bizim söylediğimiz bir şey değil. Kadın ve çocuk istismarcılığı konusunda, terör örgütünün yaptıklarına karşı daha dikkatli yaklaşılmasını istiyoruz.

ARAP BİRLİĞİ'NİN TÜRKİYE BİLDİRİSİNE TEPKİ

Türkiye her zaman Arap devletlerinin esenliğini toprak bütünlüğünü savunuyor. Türkiye'ye karşı yapılan bu saldırılara müdahale edilmiyorsa, mücadele kaçınılmazdır. Suriye'nin ne olacağıdır, Libya'nın ne olacağıdır, Filistinli kardeşlerimizin geleceğinin ne olacağıdır. Arap Birliklerini bu yönde düşünmeye davet ediyoruz. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisini Yunanistan'ın olumlu karşılamasını not ediyoruz. Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Bunu da not ediyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz. Gerekli şekillerde ve gerekli şartlarda sahada karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan kendi taktikleri bakımında Türkiye'ye karşı politika gerçekleştiriyor. Bunlar, çıkarlarının bittiği yerde yine Yunanistan'ı terk edeceklerdir. Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede.