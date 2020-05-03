Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bir süre önce corona virüs olabileceği şüphesiyle Başakşehir Hastanesi'ne başvurmuş ve yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı. Bir süre tedavi gören Döngeloğlu'nun bugün durumu ağırlaştı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Döngeloğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun vefat haberini alan sevenleri hastanenin önüne gelirken, cenazesi Başakşehir Devlet Hastanesi'nden defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Milletvekilleri ve vali yalnız bırakmadı

Corona virüs salgınından dolayı hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye sınırlı sayıda kişinin katılımına izin verilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mustafa Ataş, Mücahit Arslan, Eyüp Özsoy ve Ahmet Hamdi Çamlı ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı.

Cenazeye katılanların sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri ve maske kullandıkları görülürken, defnedecek kişilerin koruyucu tulum giydikleri görüldü.

İHA





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