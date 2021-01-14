Futbol Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Futbol

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Ömer Faruk Beyaz krizi de devam ediyor. Avrupa'dan gelen teklifler sonrası Beyaz, kulüpten ayrılmak istiyor.

14 Ocak 2021, Perşembe 10:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de altyapıdan yetişen Ömer Faruk Beyaz'a Avrupa kulüplerinden teklif var. Beyaz'a Schalke 04 ve Borussia Dortmund talip oldu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Schalke 04 ve Borussia Dortmund Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Haberde Ömer'in ailesinin, oyuncunun Fenerbahçe'de forma şansı bulamamasından rahatsız olduğu kaydedildi. Ömer Faruk Beyaz'ın da kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.


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