Ömer Halisdemir, doğum gününde unutulmadı

15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı Ömer Halisdemir'in doğum gününde, Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine bu sene kısıtlamadan dolayı ziyaretçi gelemedi. Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, amcasının oğlu Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dua eden Başkan Ahmet Halisdemir, "Bugün kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in 20 Şubat 1974 doğum günü yıl dönümü. Öncelikle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi. Zaman zaman ziyaretçilerimiz bir nebzede olsa gelip dua ediyorlar. Bu memlekette gördüğünüz gibi Ömerler, Mahirler, Erdallar, Fıratlar bitmez. Bundan sonra gelen nesiller Ömerleri Fıratları yaşatacaklardır” dedi.

DHA



