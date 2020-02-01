Magazin “Ömercik” lakaplı Ömer Dönmez hayatını kaybetti

“Ömercik” lakaplı Ömer Dönmez hayatını kaybetti

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“Ömercik” lakaplı Ömer Dönmez hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın Ömercik'i olarak bilinen Ömer Dönmez akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

01 Şubat 2020, Cumartesi 21:46 Son Güncelleme:
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Ömer Dönmez bir süredir Mide kanseri ile mücadele ediyordu. Birçok usta isimle birlikte sahne alan Yeşilçam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez mide kanserine yenik düştü ve hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti.

Üsküdar’daki evinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez’in vefat haberini yeğeni Tolga Acar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dayım Ömer Dönmez’i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii’nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

DHA

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