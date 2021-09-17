Ömerli Barajı nerede? MasterChef’ten anlamlı hareket!

MasterChef programının yeni bölümü Ömerli Barajı’nda çekiliyor. Yarışmacılara bu bölümde sınırlı bir miktarda su veriliyor, yemeklerin ve yemek sonrasında yapılan temizliğin de verilen bu sular ile yapması isteniyor. Suyun önemine vurgu yapılan bölümün Ömerli Barajı’nda çekilmesi de programa ayrı bir anlam katıyor.

MASTERCHEF EKİBİ ÖMERLİ BARAJI’NDA

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye, anlamlı bir harekete daha imza attı.

Programın yeni bölümü, Ömerli Barajı’nda çekilirken, programın bu bölümü önemli bir amaca da hizmet ediyor.

Afrika ülkesi Çad’da su kuyusu açtıran MasterChef programı bu seferde Türkiye’de suyun önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Aynı zamanda programın yeni bölümüne TRT Belgesel ekranlarının sevilen programı “Su Savaşları”nın sunucuları Çağlar Demirkapı ve Uğur Taşdemir de konuk oluyor, program yaptıkları ülkelerdeki deneyimlerini aktarıyor.

ÖMERLİ BARAJI NEREDE?

Ömerli Barajı, İstanbul il sınırları içinde Riva Deresi üzerinde kurulmuş bir barajdır.

ÖMERLİ BARAJI NE ZAMAN YAPILDI?

Ömerli Barajı içme suyu temini amacıyla 1968- 1973 yılları arasında inşa edildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı olan Baraj, 220 milyon metreküplük su kapasitesi ile İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biridir.

Barajın şehrin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşıladığı bilinmekle birlikte Anadolu Yakası’nın neredeyse tamamına Ömerli Barajı’ndan su veriliyor.

Barajın suları, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtılarak şehre ulaştırılıyor. Aynı zamanda Sarayburnu–Salacak arasında yer alan isale sayesinde günlük 500 bin metreküp içme suyu, Avrupa Yakası’na ulaşıyor. Baraj, 621 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

ÖMERLİ BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 17 Eylül 2021 tarihi itibariyle Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 83.2'dir.