Omıcron alarmı! 15 gün süreyle sınırlar kapatıldı

İran, Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle kara sınırlarında önlemleri sıkılaştırdı. İran Gümrükler Sözcüsü Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, İran’da tespit edilen Omicron mutasyonu sonrası kara sınırlarında alınan yeni önlemleri duyurarak, tüm kara sınırlarının 15 gün süreliğine yolcu geçişlerine kapatma kararı alındığını aktardı. Kararın Korona Virüs ile Mücadele Konseyi tarafından alındığını belirten Latifi, "İran’da çalışma veya öğrenci vizesi olanlar kara sınırlarını kullanabilecekler. Yine sınırlarımız ticarete açık olacak" dedi.

İran ile Türkmenistan sınır kapısının salgın başlangıcından bu yana kapalı olduğunu belirten Latifi, "Türkiye, Irak, Azerbaycan, Afganistan, Ermenistan ve Pakistan sınır kapıları 15 gün boyunca kapalı olacak. Bu sınır kapılarında ticari faaliyetler normal seyrinde devam edecek" ifadelerini kullandı.

İHA