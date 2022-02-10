Omicron varyantının delta varyantından da hızlı bulaşıyor olması hem Türkiye hem de dünya genelinde vaka sayılarında artışa neden oldu. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar neticesinde omicron semptomlarını listeledi. Peki, Omicron belirtileri kaç günde ortaya çıkar? karantina süresi Türkiye’de ne kadar? İşte yanıtı…

OMİCRON SEMPTOMLARI NELER?

ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi, Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıklayan Dr Pena,

Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu kaydetti.

Yapılan araştırmaların sonuçları, koronavirüsün başka bir türü olan omicronun soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu ortaya çıkardı.

Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık ve aşı uzmanı olarak görev yapan Dr. Katherine Poehling, omicronun öne çıkan semptomları şu şekilde sıraladı;

Yorgunluk

Öksürük

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Baş ağrısı

OMİCRON BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

Omicron belirtilerinin ortaya çıkma süresi de diğer varyantlardan farklılık gösteriyor. Delta varyantının kuluçka süresi 4 gün iken omicron varyantının kuluçka süresi sadece 3 gün. Virüsle enfekte olan bir kişide yaklaşık 3 gün içinde belirtiler görülmeye başlıyor.

TÜRKİYE’DE OMİCRON KARANTİNA SÜRESİ NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, omicron olsun veya olmasın testi pozitif çıkan kişiler için karantina süresi 7 gün olarak belirlendi.