Omicron belirtileri bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarca belli oldu. Koronavirüs vaka sayıları son günlerde 100 bini aşarken yapılan açıklamalar vakaların büyük kesiminin omicron varyantı olduğuna işaret ediyor. İşte, uzmanlar tarafından açıklanan omicron varyantı belirtileri ve hastalığa dair bilinmesi gerekenler…

OMİCRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Omicron’un orijinal Covid-19’a benzer belirtiler gösterdiği bilinse de yapılan analizler bu belirtilerin daha hafif olduğunu işaret ediyor. Bununla birlikte uzmanlar omicron varyantının belirtileri arasında şu 5 semptomu sayıyor;

Baş ağrısı

Burun akıntısı

Yorgunluk (hafif ya da şiddetli)

Boğaz ağrısı

Hapşırma

Bu hafif belirtiler ise aşılarını olan veya doğal bağışıklık kazanan hastalardan elde edilen verilerle elde edilmiştir.

Ancak; İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yapılan açıklamada yüksek ateş, birden devamlı öksürük, koku ve tat kaybı gibi belirtileri yaşayanların dikkat etmesi gerektiği yönünde uyarıda bulunuyor.

ÇOCUKLARDA OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar çocuklarda omicron belirtilerini anlatırken, başlangıçta boğazda kaşıntı ve ağrı hissi ile beraberinde kuru öksürük olabileceğine dikkat çekiyor.

Aynı zamanda çocuklarla bu belirtilerle birlikte, kas ağrısı ve yorgunluk gibi bulgular olabiliyor. Deri döküntüsü (özellikle parmaklarda) ve diğer varyantlara göre daha az miktarda koku ve tat kaybı gözlenebiliyor.

Bu varyant Delta varyantına oranla Güney Afrika‘da özellikle çocuklarda hastaneye yatışı %20 oranında artırırken, bu veriler ışığında omicronun çocuklarda daha şiddetli olduğuna dair göstergelerin mevcut olduğu da belirtiliyor.

OMİCRON VARYANTI KAÇ GÜNDE BELİRTİ VERİR?

Yapılan araştırmalar omicron varyantının diğer varyantlardan kısa sürede belirti verdiğini gösteriyor.

Buna göre, Vuhan varyantında kuluçka süresi 5 gün iken bu süre delta varyantında 4 gün olarak tespit edilmişti. Omicron varyantında ise kuluçka süresi 3 gün olarak belirlendi.