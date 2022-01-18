Omicron Çin’e postayla mı geldi?

Çin'in başkenti Pekin'de tespit edilen, Omicron varyantı taşıyan Covid-19 vakasına virüsün Kanada'dan gelen posta gönderisinden bulaşmış olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine yetkililer, vatandaşlara yabancı postalardan kaçınmaları, paketleri dışarıda ve eldivenle açmalarını önerdi. Uzmanlar, pek çok kez virüsün posta yoluyla bulaşma riskinin düşük olduğunu açıklamıştı.

AŞISIZLARA YASAK

Filipinler'in başkenti Manila'da toplu taşımayı kullanmak isteyenlere Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildi. "Çok acil işi olduğunu" kanıtlayanlar veya tıbbi nedenlerle aşı olamayanlar uygulamadan muaf tutuldu. Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, geçen hafta salgını önleme amaçlı evde kalma talimatlarına uymayanların tutuklanabileceğini açıklamıştı.

VİRÜSÜ HAFİFLETEN GEN

İsveç Karolinska Enstitüsü’nde yapılan araştırmaya göre, bazı kişilerde bulunan bir gen Covid'i yüzde 20 daha hafif atlatmaya yol açıyor. Nature Genetics dergisinde yer alan araştırmaya göre, bu gen insan vücudunun koronavirüsü yok etmek için bir protein üretmesini sağlıyor. Ataları Avrupalı olan her 3 kişiden 1’inde ve Afrikalı olan her 10 kişiden 8’inde bu genin görüldüğü iddia edildi.







