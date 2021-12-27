Dünya Omicron durmuyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Omicron durmuyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Dünya

Omicron durmuyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Paraguay’da ilk kez 3 kişide koronavirüsün Omicron mutasyonu tespit edildi.

27 Aralık 2021, Pazartesi 20:39 Son Güncelleme:
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Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, Paraguay’da ilk Omicron vakaları tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Cancun kentinden Paraguay’a gelen 18 yaşlarındaki 3 kişide Omicron mutasyonu tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, 3 vakanın ve temasa geçtikleri kişilerin karantinaya alındığı aktarılarak, temaslı oldukları diğer kişilerin takibinin yapıldığı ifade edildi.

Ülkede tespit edilen Omicron vakalarının ardından Paraguay Sağlık Gözetim Direktörü Dr. Sandra Irala yaptığı

açıklamada, halkın Covid-19 bulaş oranının yüksek olduğu ülkelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi. Irala ayrıca aşının öneminin altını çizerek, insanlara Omicron’un yayılmasını önlemek amacıyla kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

ASUNCİON (İHA)

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