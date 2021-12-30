Türkiye Omicron için kritik 15 gün! Yılbaşı öncesi çok önemli uyarılar

Omicron için kritik 15 gün! Yılbaşı öncesi çok önemli uyarılar

Türkiye

Omicron için kritik 15 gün! Yılbaşı öncesi çok önemli uyarılar

Yılbaşında vaka sayılarının katlanabileceğini söyleyen uzmanlar Omicron ile ilgili tarih verdi. Vaka sayıları ülkemizde Omicron varyantının da etkisiyle 30 bini geçti. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, 'Günlük 50 bin vaka görebiliriz' diyerek Omicron için tarih verdi. 'Kapalı alanlarda çift maske kullanalım.' diyen uzmanlar Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu uyarısında bulundu. 'Yılbaşı kutlamaları en büyük risk!' İşte uzmanların yılbaşı öncesinde uyarıları...

30 Aralık 2021, Perşembe 07:34 Son Güncelleme:
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Omicron varyantının tüm dünyada yayılmaya devam etmesiyle Türkiye'de günlük vaka sayıları da 30 binleri aştı. Yılbaşında vaka sayılarının katlanabileceği uyarısında bulunan uzmanlar vatandaşlara hatırlatma dozlarını yaptırmaları ve kalabalık mekanlarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Sabah'tan Burak Çelik'in haberi...

"ÜST SOLUNUM YOLLARINDA ARTIŞ VAR"

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Aşılama oranlarımızın yüksek olması olumlu ancak hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Kalabalık yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir. Önümüzdeki 15 günde yeni bir pik yaşayabiliriz. Günlük 50 bin vaka görebiliriz" ifadelerini kullanırken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş ise, "Geçen seneye göre üst solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış var. Bu da maske-mesafe kuralına eskisi gibi uyulmadığının göstergesi. Önümüzdeki en büyük risk yeni yıl kutlamaları. Soluğu hastanede almamak için lütfen aşımızı olalım, kurallara uyalım ve maskeden taviz vermeyelim" şeklinde konuştu.

HATIRLATMA DOZLARINI MUTLAKA YAPTIRALIM

Uzmanların yılbaşı öncesinde uyarıları şöyle:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı: İngiltere'de günlük vaka sayıları 120 bini aşarken Fransa'da ise 200 bine yaklaştı. Ülkemizde de vaka sayıları Omicron varyantının da etkisiyle 30 bini geçti. Yılbaşı kutlamaları ve toplu yemekler vaka artışlarını tetikleyebilir.

Önümüzdeki 15 günde yeni bir pik yaşayabiliriz. Günlük 50 bin vaka görebiliriz. Omicron varyantında klinik yatış ve yoğun bakım ihtiyacı yüzde 80 daha az. Daha çok hafif-orta vaka şeklinde görülüyor. Vatandaşlarımızın aşılamaya ilgisi yüksek. Sağlık merkezlerinde bir süre önce günlük 200-300 aşı yapılıyorken bu sayı şimdi 5 binlere kadar yükseldi.

Aşılama oranlarımızın yüksek olması olumlu ancak hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Aşısızlarda ve kronik hastalarda hastalık daha ağır seyredecektir. Birçok Avrupa ülkesinde yeni varyantla birlikte vakaların ağırlığının sağlık sistemini zorlayabileceği belirtiliyor. Sağlık altyapımız Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi olduğundan ülkemizde bunu çok yaşamayabiliriz.

"ÇOCUKLARIN OKULDA ENFEKSİYONDAN KORUNMASI İÇİN..."

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş:

Önümüzdeki en büyük risk yeni yıl kutlamaları. Soluğu hastanede almamak için lütfen kurallara uyalım, aşımızı olalım ve maskeden taviz vermeyelim. 12-18 yaş arası çocuklarda aşılanma oranlarının düşük olduğunu görüyoruz. Çocukların aşı olarak okulda enfeksiyondan korunması için anne ve babalara da hatırlatma yapabiliriz.

Omicron varyantının Delta varyantına göre klinik olarak ağır geçmediği ancak bulaştırıcılığının çok yüksek olduğu biliniyor. Enfeksiyon bulaşma riskini azaltamazsak vaka sayılarının yoğunluğu yeni varyantları ortaya çıkarabiliyor. Bunun için de bulaşı kesmemiz gerekiyor.

Kapalı alanlarda çift maske kullanalım. Geçen seneye göre üst solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış var. Bu da maske-mesafe kuralına eskisi gibi uyulmadığının göstergesi. Aşılama hızlandıkça biraz rehavet oluştuğunu gözlemliyoruz.


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