Omicron için yeni yeni aşı geliyor! Flaş '4. doz' detayı!

Pfizer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla mart ayında çok bulaşıcı olan Omicron varyantına karşı geliştirmekte oldukları aşının hazır olacağını, bu nedenle halen kullanılmakta olan aşılarının dördüncü dozuna ihtiyaç olduğunu sanmadığını belirtti

Bourla, Amerikan CNBC kanalına bir sağlık konferansında sunum yapmadan önce yaptığı açıklamada "Dördüncü bir takviyeye gerek var mı bilmiyorum, bunun test edilmesi gerekir" dedi. Bourla Covid-19 aşısının Omicron ve diğer varyantlara karşı etkili yeni bir versiyonu için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İSRAİL DÖRDÜNDÜ DOZ AŞIYA ONAY VEREN İLK ÜLKE

Euronews'teki habere göre, Bourla'nın açıklamaları Omicron varyantının etkisiyle bazı ülkeler ikinci bir takviye aşı yapılması konusunda seçenekleri değerlendirdiği döneme denk geldi. İsrail ise geçen yılın son günlerinde riskli gruplara karşı dördüncü doza onay veren ilk ülke oldu.

Moderna'nın tepe yöneticisi Stephen Bancel ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, şu an yapılmakta olan takviye dozların etkinliğinin 2022 yılının sonbahar aylarında azalacağını ve bu nedenle bir doz aşıya daha ihtiyaç bulunacağı tahminini yürütmüştü. Moderna kasım ayında yaptığı açıklamada Omicron varyantına özel bir hatırlatma dozu geliştireceğini duyurmuştu.

PFİZER MRNA TEKNOLOJİSİNİ BAŞKA AŞILARI TEDAVİ VE İLAÇLAR İÇİN KULLANMAYI HEDEFLİYOR

Pfizer, Covid-19 aşılarında kullandıkları haberci RNA (mRNA) teknolojisinin kullanım alanını geliştirmek için üç yeni anlaşma yaptıklarını açıkladı.

mRNA teknolojisine dayanan aşı ve tedavi gelişimini ilerletme arayışında olan Pfizer'ın yaptığı anlaşmalardan biri genetik mühendisliği kullanarak tedavi yöntemleri sunan Beam Therapeutics ile yapılan 1,35 milyar dolarlık bir anlaşma.

Pfizer ayrıca, Kanada'daki Vancouver şehri merkezli Acuitas Therapeutics'in lidit nano parçacık teknolojisini kullanarak ile on yeni aşı ve tedavi geliştirmeyi planlıyor.











