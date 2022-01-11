Koronavirüs hayatımıza gireli yaklaşık iki yıl oldu ve mutasyona uğrayan virüs en son Omicron varyantı adıyla dünyayı tehdit etmeye başladı. Bilim insanları yaptığı çalışmalar neticesinde Omicron varyantının belirtileri ile birlikte birçok bilgi daha elde etti…

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Omicron varyantının belirtilerine ilişkin son açıklama DSÖ uzmanı Abdi Mahamud’tan geldi. Yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini ve bunun iyi bir haber olabileceğini söyleyen Mahamud, Omicron’un önceki varyantlardan daha hafif semptomlara yol açtığına dair daha fazla kanıtın ortaya çıktığını kaydetti.

Bununla birlikte, uzmanlar aşının Omicron varyantına karşı en etkili korunma yöntemi olduğunu vurguluyor ve 3 doz aşı olanlarda varyanta karşı ciddi bir koruma oluştuğunun altını çiziyor. Fakat bu yüzde yüz koruma anlamına gelmiyor.

Uzmanlar 3 doz aşı olanların da varyanta yakalanabileceğini belirtirken, ABD'den konu ile ilgili oldukça dikkat çekici bir açıklama geldi.

New York’ta görev yapan bir acil servis doktoru olan Craig Spencer, aşılı kişilerde Omicron semptomlarının farklılık gösterdiğini kaydetti. Craig Spencer, açıklamasında, 'Hafif derken çoğunlukla boğaz ağrısını kastediyorum. Ayrıca biraz yorgunluk, belki biraz kas ağrısı. Nefes almada zorluk yok. Nefes darlığı yok.' ifadelerini kullandı.

Bilim insanları Omicron varyantı saptanan hastalarda en çok görülen belirtileri listeledi. Yapılan incelemeler sonrasında Omicron varyantı tespit edilenlerin

Yüzde 83'ünde öksürük,

Yüzde 78'inde burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı

Yüzde 74'ünde ise halsizlik görüldü.

Yüzde 72'sinde boğaz ağrısı,

Yüzde 68'inde baş ağrısı,

Yüzde 54'ünde ateş,

Yüzde 23'ünde tat kaybı ve

Yüzde 12'sinde koku kaybı tespit edildi.

Yapılan incelemeler neticesinde hastaların yüzde 42'sinin hastalığı hafif geçirdiği ve hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığı da belirtildi.

OMİCRON VARYANTI ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Farklı ülkelerde yapılan 6 ayrı çalışma Omicron hücrelerinin boğazda çoğaldığını ve akciğerleri enfekte etme olasılığının düşük olduğu gösterdi. Bu durum ise Omicron’un neden daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül olduğunu açıklıyor. Bununla birlikte, araştırmacılar, üçüncü doz aşıların bağışıklığın yenilenmesini sağladığını belirtti. Aynı zamanda, Omicron varyantı ile enfekte olanların burundan sürüntü alındığında negatif, boğazdan örnek alındığında ise Covid-19 için pozitif test ettiğini aktarıldı.

Bilim insanları bu durumun, Omicron’un neden daha bulaşıcı göründüğünü ancak virüsün diğer versiyonlarından daha az ölümcül olduğunu açıkladığını söyledi. Geçen Aralık ayından bu yana kadar yayımlanan altı çalışma Omicron'un insanların akciğerlerine Delta ve Covid'in önceki diğer varyantları kadar zarar vermediğini buldu.

OMİCRON KAÇ GÜNDE GEÇİYOR?

İster Omicron olsun ister koronavirüsün diğer varyantları hastalığın kaç günde geçeceğine dair net bir süre belirtmek mümkün olmuyor. Zira kişinin genel sağlık durumu, altta yatan kronik bir hastalık olup olmadığı ve yine kaç doz aşı olduğuna göre de iyileşme sürecinde değişikliğe neden oluyor.

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, karantina sürelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile;

Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi.

7. günden sonra hafif veya hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erecek.

Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları halinde ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erecek.

Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş veya hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmayacak. Bununla birlikte, semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam edecek.

Aşısız veya hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınacak ve semptom takibi yapılacak. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişilerin karantinası erken sona erebilecek.



