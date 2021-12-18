Dünya Omicron Mısır'a da sıçradı

Omicron Mısır'a da sıçradı

Dünya

Omicron Mısır'a da sıçradı

Sağlık Bakanlığı, testleri pozitif sonuç veren üç kişide Omicron varyantına rastlandığını açıkladı. Hastalardan ikisinde semptom görünmedi.

18 Aralık 2021, Cumartesi 16:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tüm dünyada hızla yayılan Covid-19’un Omicron mutasyonu Mısır’da da görüldü. Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Omicron mutasyonunun 3 kişide tespit edildiğini duyurdu.

Omicron’a yakalanan 2 kişinin herhangi bir semptom göstermediği, diğer kişinin ise hafif semptomlara sahip olduğunu belirtildi. Omicron mutasyonuna sahip 3 vaka hastanede izole edilirken, hastalarla temasta bulunanlar için de tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.

Mısır’da toplam 373 bin 509 Covid-19 vakası bulunurken, salgının başından beri 21 bin 277 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, ülkede 310 bin 749 kişinin de tamamen aşılanmış durumda olduğunu açıkladı.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Murat Çelik
Gündemimiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Arnavutluk’ta taşlanmıştık?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fransa’da 31 Aralık gecesi konser ve havai fişek gösterileri yasaklandı