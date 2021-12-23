İngiltere'de Covid-19 salgınında vaka sayısı son 2 gündür 100 binin üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 119 bin 789 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 769 bin 921'e ulaştı. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan İngiltere'de, dün 106 bin 122 vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aşmıştı.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, son 24 saatte 147 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının ise 147 bin 720'ye ulaştığını aktardı.









Omicron vaka sayısı 90 bini aştı

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülke genelinde 16 bin 817 yeni Omicron vakasının tespit edildiğini bildirerek, toplam Omicron vaka sayısının 90 bin 906'ya ulaştığını aktardı.

Vaka sayılarında rekor

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) Test ve Takip uygulamasına göre, geçtiğimiz hafta 1 haftada tespit edilen vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Test ve Takip, İngiltere'de 15 Aralık'a kadar olan haftada toplamda 464 bin 667 kişinin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını aktardı.

Yalnızca 1 haftada yaklaşık yarım milyon kişide Covid-19 tespit edildiğini aktaran Test ve Takip, vaka sayılarının 1 önceki haftaya göre yüzde 47 arttığını açıkladı.

MANCHESTER (İHA)



