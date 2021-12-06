Eski Beyaz Saray danışmanından Omicron açıklaması! Risk grubu...

Bir dönem ABD Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs müdahale ekibinde kıdemli danışman olarak görev alan Andy Slavitt Omicron Varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantındaki risk grubunu açıklayan Slavitt, 'Kesin olarak bildiğimiz şey, aşılanmamış insanlar için tehlikeli bir varyant olduğu' dedi.

AŞILANMAMIŞLAR İÇİN RİSK DAHA BÜYÜK

Yeni Covid varyantının aşılanmamışlar için daha büyük bir risk oluşturduğunun altını çizen Slavitt, mevcut aşıların 'oldukça etkili olacağına inanmak için nedenler olduğunu' söyledi.

Slavitt bu görüşteki yek uzman değil. Uluslararası Aşı Enstitüsü genel müdürü Dr. Jerome Kim de benzer bir iddiada bulundu.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Kim, 'Aşı veya daha önce enfeksiyon geçirmek hastalığı hafifletecektir' dedi.

Slavitt, Omicron varyantı yayılmaya başlamadan önce önümüzdeki birkaç ay içinde gerekirse güncellenmiş aşıların bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

YENİ AŞI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Covid Aşısı üreticileri Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca omikron varyantını araştırdıklarını ve test ettiklerini açıklamışlardı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, yeni aşı için ilk DNA şablonunun tamamlandığını ve gelecek yılın başlarında kullanıma hazır olacağını tahmin ettiğini duyurmuştu.

Omicron ilk olarak Güney Afrikalı bilim insanları tarafından keşfedildi ve daha sonra ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Almanya dahil olmak üzere birçok ülkede tespit edildi.

Dünyanın yeniden alarma geçmesine neden olan varyant ile ilgili bilimsel araştırmalar sürerken DSÖ henüz Omicron kaynaklı bir ölüm yaşanmadığını duyurdu.