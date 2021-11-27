Omicron paniği! Dokuz ülkeden uçuşları durdurdular

Avustralya, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu Omicron'a karşı sınır tedbirlerini arttırdı. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt yaptığı açıklamada, yeni mutasyonunun yayılması nedeniyle önlem olarak Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Eswatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten havayolu ulaşımının 14 gün boyunca askıya alındığını duyurdu.

"TEDBİRLERİ ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Bakan Hunt, "Tıbbi kanıtlar daha fazla önlem alınması gerektiğini gösteriyorsa bunları yapmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Hunt'ın açıklamasına göre son 14 gün içinde söz konusu 9 ülkede bulunan ve Avustralyalı olmayan vatandaşların Avustralya'ya girmesine izin verilmeyecek. Bu ülkelerden gelen Avustralya vatandaşları ise dönüşte 2 hafta boyunca karantinada kalacak.

Avustralya'ya daha önce gelmiş olan ve son 14 gün içinde bu ülkelerden herhangi birinde bulunmuş olanların da derhal karantinaya girmesi ve test yaptırması zorunlu kılındı.

Avustralya'da koronavirüs salgınında şu ana kadar 206 bin 744 vaka tespit edilirken, bin 990 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 26 milyon nüfusa sahip ülkede koronavirüse karşı tamamen aşılananların oranı yüzde 72.4 olarak açıklandı.