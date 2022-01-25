Dünya Omicron sonrası kırmızı alarm! Ülkede 1 milyon kişi karantinada

Omicron sonrası kırmızı alarm! Ülkede 1 milyon kişi karantinada

Dünya

Omicron sonrası kırmızı alarm! Ülkede 1 milyon kişi karantinada

Polonya'da koronavirüs nedeniyle 946 bin 658 kişi karantinada bulunurken, son 24 saatte 36 bin 995 yeni vaka tespit edildi. Bugünden itibaren karantina süresinin 7 güne düşürüldüğü ülkede Perşembe gününden itibaren tüm eczanelerde ücretsiz Covid-19 testi yaptırılmasına karar verildi.

25 Ocak 2022, Salı 19:52 Son Güncelleme:
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Polonya, koronavirüsün 5. dalgası ile mücadele ediyor. Polonya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 946 bin 658 kişinin karantinada olduğu bildirildi. Son 24 saatte 36 bin 995 yeni vaka tespit edilen ülkede 252 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 584 bin 360'a, can kaybı sayısı ise 104 bin 97'ye yükseldiği aktarıldı.

Günlük vaka sayısının Şubat ayında 140 bine ulaşması bekleniyor

Omicron mutasyonu nedeniyle günlük vaka sayılarının önümüzdeki günlerde 50 bini geçeceği tahmin edilen ülkede bu sayının Şubat ayı ortasında en kötü senaryoya göre 140 bini bulması bekleniyor. Ülke genelinde 14 bin 153 kişi halen hastanelerde tedavi altında bulunurken, 2 bin 710'unun solunum cihazına bağlı halde yaşamını sürdürüyor.

Ülkede bugüne kadar aşıları tamamlananların sayısı ise 21 milyon 608 bin 106 olarak kaydedildi.

Eczanelerde ücretsiz koronavirüs testi yaptırılabilecek

Avrupa İlaç Ajansı'nın onayının ardından bugünden itibaren 16-18 yaş grubunun 3. doz ile aşılanmaya başlanacağı Polonya'da hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda karantina süresi bugünden itibaren 7 güne düşürüldü. Vaka sayısında önümüzdeki haftalarda rekor artış beklenmesi nedeniyle vatandaşlara 27 Ocak Perşembe gününden itibaren tüm eczanelerde ücretsiz olarak koronavirüs testi yaptırabilmeleri imkanı tanındı.

VARŞOVA (İHA)

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