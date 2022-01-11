Türkiye’nin 25-31 Aralık haftalık koronavirüs vaka haritasına göre, 57 ilde artış görüldü. Vaka sayısı büyükşehirlerde katlanarak arttı. 100 bin kişide en yüksek vaka sayısı 825.92 ile Eskişehir'de görüldü. İstanbul'da da artış 2 katına çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Omicron varyantının Türkiye'de vakalara etkisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 25-31 Aralık haftası haritasına da yansıdı. 57 kentte vaka artışı dikkat çekerken büyükşehirlerde vakalar katlanarak arttı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303.51'den 663.69'a, İzmir'de 68.54’ten 323.30'a, Ankara 129.82'den 184,29'a yükseldi. Vaka sayısı İstanbul'da 2, İzmir'de 5 kat arttı.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu. Eskişehir’de, bir önceki haritada 427.42 olan vaka sayısı, yeni haritada 825.92 olarak kaydedildi. Eskişehir bu oranla zirvede yer aldı. Trakya’da ise vaka sayısı Kırklareli’de 590, Edirne’de 428, Tekirdağ’da 387 oldu.

"SEMPTOMLAR AŞIRI BELİRGİN DEĞİL, PCR TESTİ VERİLMELİ"

Bakan Koca, “Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi de vaka sayılarının yükselmesinde ‘aşılı rahatlığı’nın etkili olduğunu belirterek, “Artık Kovid-19 dünyamızda yokmuş gibi davranır olduk. Bunu azaltmamız gerekiyor” dedi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Birgül Yelken de herkesi tedbirli olmaya davet ederek, "En ufak belirtide PCR testi verilmesi gerekir, semptomlar aşırı belirgin değil" uyarısını yaptı.

141 CAN KAYBI 65 BİN 236 VAKA

Türkiye'de dün 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 38 bin 242 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,67, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,04 olurken, bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 136 milyon 898 bin doza yükseldi.

SON HAFTALARDA GÖRÜLEN SÜPER GRİP

Dünyada ve Türkiye'de "süper grip" olarak tanımlanan soğuk algınlığı ve influenza olguları yoğun olarak görülmeye devam ediyor. Kovid-19’u influenza ve soğuk algınlığından ayırmak için kesinlikle test yapmak gerekiyor. Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, şunları dedi:

"Son haftalarda süper grip veya süper soğuk algınlığı (super-cold) olarak adlandırılan soğuk algınlığına 200’den fazla farklı virüs neden olmakta. RSV yani Respiratuar Sinsisyal Virüs gibi virüsler çok bulaşıcıdır özellikle 2 yaş altı bebekleri ve yaşlıları etkiler. Çocukların yüzde 65’i bir yaşına kadar, yüzde 97’si 3 yaşına kadar bu virüsle karşılaşır. Öksürük ve hapşırıkla bulaşabildiği gibi yüzeylere temas ve ellerle de bulaşabilir. Özellikle okullarda çocuklar arasında yayılımı sık. Bunun için RSV ve grip dahil solunum yolu virüslerinin kışın daha çok arttığı ve Kovid-19 yükünü artırdığı düşünülmelidir. Süper soğuk algınlığının belirtileri sinüs ve akciğer enfeksiyonları ile seyredebiliyor. Belirtiler arasında Kovid-19’da da görülen öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, koku ve tat kaybı görülebilir.”



