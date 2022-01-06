Türkiye Omicron varyantı için korkutan açıklama: Virüsün en hızlı yayılan türü

Omicron varyantı için korkutan açıklama: Virüsün en hızlı yayılan türü

Türkiye

Omicron varyantı için korkutan açıklama: Virüsün en hızlı yayılan türü

Birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsün omicron varyantının hızla yayıldığını belirten Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Şimdiye kadar ki bütün varyantlardan daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor, aşıya rağmen hastalık yapabilir” dedi.

06 Ocak 2022, Perşembe 20:15 Son Güncelleme:
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Birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsün daha hızlı yayılan omicron varyantı hakkında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantının daha hızlı yayıldığını ve bu sebeple daha fazla insanın hastalanacağını belirten Karabay, mevcut aşıların ciddi hastalıklara ve ölüme karşı etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

“Aşıya rağmen hastalık yapabilir”

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Şimdiye kadar ki bütün varyantlardan daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor, aşıya rağmen hastalık yapabilir. Daha kolay yayıldığı için daha fazla insanı hastalandıracağını bekliyoruz ama mevcut aşılar ciddi hastalık ve ölüme karşı etkili olmaya halen devam ediyor. Kısa bir zaman sonra omicronun baskın varyant olması bekleniyor. Daha kolay yayıldığı için daha fazla insanı hastalandıracağı bekleniyor. Fakat dediğimiz gibi daha fazla ölüme yol açması beklenmiyor, çünkü elde edilen tecrübelere göre daha fazla hastaneye veya yoğun bakıma yatma ihtiyacı bulunmuyor. Omicron varyantı, aşı kaynaklı bağışıklıktan diğer varyantlardan daha fazla kaçıyor. Bu nedenle aşılar, diğer varyantlara göre daha az bir koruma sağlıyor. Sosyal mesafe, el yıkama, maske takma, aşı ve hatırlatma dozunu yaptırma gibi olağan tedbirler de mutlaka sürdürülmelidir. Daha az ölüme neden oluyorsa da dünya çapında hakim olan delta varyantı da dahil olmak üzere koronavirüsün tüm varyantlarının ciddi hastalık veya ölüme neden olabileceği unutulmamalıdır. Özel testler yapılmadan hangi varyant olduğunu anlamak mümkün değil. İlk gözlemlerimize göre, omicron vakaları hastalığı daha hafif geçiriyor ama yaşlı nüfus ve aşılanmamış kişiler hala risk altındalar. Turkovac inaktif aşısı; aşı için önemli olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde üretilmiş olup şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etki bildirilmemiştir. Bu aşı sayesinde aşıya bağlı ithalatımız azalacağı gibi aşıyı farklı ülkelere sevk edebilecek hale gelmemiz gurur vericidir” dedi.

SAKARYA (İHA)

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