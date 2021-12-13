Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilmişti ancak kısa sürede dünyanın pek çok ülkesine yayılım gösterdi. Omicron varyantının son görüldüğü ülkelerden biri de Türkiye oldu. Şu an için ülkemizde 6 hastada Omicron varyantı tespit edildiğini söyleyen Bakan Koca, vakaların hangi illerde olduğunu da açıkladı. Haberin ardından gözler Türkiye’nin en kalabalık illeri olan Ankara, İstanbul ve İzmir’e çevrildi…

OMİCRON VARYANTI TÜRKİYE’DE HANGİ İLLERDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM bütçe görüşmelerinde bir konuşma yaptı. Türkiye'de de 'Omicron' varyantının görüldüğünü açıklayan Bakan Koca, Omicron varyantı Türkiye’de şu ana kadar 6 vaka tespit edildiğini kaydetti.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’DE OMİCRON VARYANTI VAR MI?

Bakan Koca Türkiye’de görülen 6 Omicron varyantının 5’inin İzmir’de birinin ise İstanbul’da görüldüğünü söyledi. Bakan Koca, “Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" ifadelerini kullandı.

OMİCRON VARYANTININ BELİRTİLERİ NELER?

ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptomu tespit edildi. ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların %89'unda saptandığı bilgisini paylaştı.

Mirror gazetesinde yayımlanan habere göre, Omicron varyantındaki ana semptomu boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olarak ifade edildi. Bu varyantı tespit eden doktor Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu belirtmişti.

Coetzee açıklamasında, 'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyerek Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını aktarmıştı.

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ

Omicron'a yakalanan 43 kişinin incelendiği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi.

Raporda yüzde 89 öksürük, yüzde 65 yorgunluk ve tıkanıklık veya yüzde 59 oranında burun akıntısı en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.

Söz konunu raporda yüzde 16 nefes darlığı, yüzde 11 ishal ve yüzde 8 oranında tat veya koku kaybı da nadir görülen semptomlar olarak belirtiliyor.