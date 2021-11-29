Bilim insanları ve sağlık yetkilileri, ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının dünyaya kolayca yayılabileceği konusunda uyarırken, aşı şirketleri varyanta karşı çalışmalara başladı. Prof. Mehmet Ceyhan CNN Türk canlı yayınında yeni varyant ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki son duruma ilişkin konuşan Ceyhan, "Böyle bir varyant riski varken bunun çaresi şu; sadece G. Afrika ülkelerine uçuş yasağı koymak yeterli değil. Diğer bütün yurt dışından gelişmelere çok ciddi önlemler almalıyız. Yurt dışından gelenlere gerekirse çift test yapılmalı." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'endişe verici' olarak ilan ettiği Omicron, ülkelerin de bir takım önlemler almasına sebep oldu. Prof. Mehmet Ceyhan CNN Türk canlı yayınında yeni varyant ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OMİCRON VARYANTI AŞILARA KARŞI DİRENÇLİ"

Yeni türün Delta'daki genleri taşıdığını söyleyen Ceyhan, "Daha bulaşıcı olduğu ve ve aşılara karşı dirençli olduğu görülüyor. Tekrarlayan enfeksiyonlara neden olabilir." ifadelerini kullandı.

MEHMET CEYHAN: VAKA SAYILARI CİDDİ NOKTALARA GELEBİLİR

Yeni varyantta rapor edilen vakaların çoğunun genç olduğunu söyleyen Ceyhan, Omicron'un yaşlılarda ciddi etkilerinin olabileceğini belirtti. Virüsün hızlı bir şekilde bulaştığını aktaran Ceyhan, vaka sayılarının çok daha ciddi noktalara gelebileceğini ifade etti.

"YURT DIŞINDAN GELENLERE ÇİFT TEST YAPILMALI"

Türkiye'deki son duruma ilişkin konuşan Ceyhan, "Türkiye'de aslında duruma farklı bakmak lazım. Daha delta varyantını halledemedik. Alınması gerek önlemler var. Devletin ve bireylerin alması gereken önlemler var. Böyle bir varyant riski varken bunun çaresi şu; sadece G.Afrika ülkerine uçuş yasağı koymak yeterli değil. Diğer bütün yurt dışından gelişmelere çok ciddi önlemler almalıyız. Yurt dışından gelenlere gerekirse çift test yapılmalı." dedi.

"BULAŞMAYI NE KADAR AZALTIRSAK MUTASYON O KADAR AZ OLUR"

Aşısız kişilerin olduğu sürece mutasyonların kaçınılmaz olduğunu söyleyen Ceyhan, "Bulaşmayı ne kadar azaltırsak mutasyon o kadar az olur. Aşılamanın çok hızlı artırılması lazım." şeklinde konuştu.



