Omicron varyantıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika uyarısı
Omicron varyantına karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından uyarı yaptı. Vakaların arttığını hatırlatan Koca, 'Kalabalık ortamlardan kaçının.' dedi. Bakan Koca, 'Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim.' diye konuştu.
06 Ocak 2022, Perşembe 13:21 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Omicron varyantına karşı uyarıda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim." ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1479030316597657605
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