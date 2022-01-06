Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Omicron varyantına karşı uyarıda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim." ifadelerine yer verdi.







