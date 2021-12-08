Dünya Omicron yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Omicron yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Dünya

Omicron yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Kuveyt’te Omicron mutasyonun ilk kez, bir Afrika ülkesinden ülkeye gelen bir yolcuda tespit edildiği açıklandı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 20:01 Son Güncelleme:
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Koronavirüsün yeni mutasyon türü Omicron giderek yayılıyor. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Abdullah Al-Sanad yaptığı açıklamada, ülkede ilk Omicron mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu. Al-Sanad, söz konusu kişinin bir Afrika ülkesinden gelen yolcu olduğunu söyledi. Yolcunun daha önce iki doz Covid-19 aşısı yaptırdığını belirten Al-Sanad, şu anda karantina altında olduğunu ifade etti. Al-Sanad, ülkede gerekli önlemlerin alındığını belirtirken, çalışmaların mevcut aşıların yeni mutasyona karşı etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kuveyt’te koronavirüs salgınında toplam 413 bin 555 korona virüs vakası tespit edilirken, 2 bin 465 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 milyon 300 bin nüfuslu ülkede korona virüse karşı iki doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 74.1 olarak kaydedildi.

İHA

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