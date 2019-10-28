Ömür boyu bilinçli beslenme takvimi (Hangi yaş grubu ne tüketmeli?)
İngiliz beslenme uzmanları, bedenin gıda ihtiyaçlarının belli yaş aralıklarında değiştiğini açıkladı. Ömür boyu bilinçli beslenme takvimi 3 bölüme ayrılıyor. Peki hangi yaş grubu ne tüketmeli? İşte beslenme takvimi
18-35 yaş arası
Makarna
Karbonhidrattan uzak durulmaması gereken çağ. Zihinsel beceriler için ızgara sebze ile tüketin.
Süt
Kemik sağlığı için günde 1 bardak süt tüketin.
Brokoli – Ispanak
Hamile kalmak isteyen kadınlar 2 porsiyon brokoli tüketmeli.
Biftek
Yorgunluğa karşı haftada iki kez biftek tüketilmeli.
Yulaf Lapası
Her gün meyveyle yenilen bir kase yulaf, kalbi koruyor.
36 – 65 yaş arası
Peynir
Kemik gücünü korumak için yenmeli.
Patates
Bağırsak sağlığı için düzenli olarak yenmeli.
Yoğurt
Kadınlar her öğünde mutlaka yoğurt tüketmeli.
Omlet
Kahvaltıda 3 yumurtalı omlet prostat kanserinden koruyor.
Kuruyemiş
İyi yağ ihtiyacı ve ruh sağlığı için günde bir avuç yenmeli.
Zeytinyağı
Ekmek banılarak tüketilebilir. Kalp sağlığını güçlendirir.
66 yaş ve üzeri
Balık
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için haftada en az 2 kez tüketilmeli. Haftada iki kez balık tüketmek, kemik sağlığını da korur.
Ciğer
Kan hücreleri ve sinirler için günde bir porsiyon ciğer veya köfte yenmeli.
Tatlı
Zayıfsanız, dondurmalı puding, ekmek üstü fıstık ezmesi veya ekmek üstü krem peynir-reçel gibi tatlılar tüketin. Çiğneme sorununuz varsa aromalı sütler içebilirsiniz.