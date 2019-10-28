Ömür boyu bilinçli beslenme takvimi (Hangi yaş grubu ne tüketmeli?)

18-35 yaş arası

Makarna

Karbonhidrattan uzak durulmaması gereken çağ. Zihinsel beceriler için ızgara sebze ile tüketin.

Süt

Kemik sağlığı için günde 1 bardak süt tüketin.

Brokoli – Ispanak

Hamile kalmak isteyen kadınlar 2 porsiyon brokoli tüketmeli.

Biftek

Yorgunluğa karşı haftada iki kez biftek tüketilmeli.

Yulaf Lapası

Her gün meyveyle yenilen bir kase yulaf, kalbi koruyor.

36 – 65 yaş arası

Peynir

Kemik gücünü korumak için yenmeli.

Patates

Bağırsak sağlığı için düzenli olarak yenmeli.

Yoğurt

Kadınlar her öğünde mutlaka yoğurt tüketmeli.

Omlet

Kahvaltıda 3 yumurtalı omlet prostat kanserinden koruyor.

Kuruyemiş

İyi yağ ihtiyacı ve ruh sağlığı için günde bir avuç yenmeli.

Zeytinyağı

Ekmek banılarak tüketilebilir. Kalp sağlığını güçlendirir.

66 yaş ve üzeri

Balık

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için haftada en az 2 kez tüketilmeli. Haftada iki kez balık tüketmek, kemik sağlığını da korur.

Ciğer

Kan hücreleri ve sinirler için günde bir porsiyon ciğer veya köfte yenmeli.

Tatlı

Zayıfsanız, dondurmalı puding, ekmek üstü fıstık ezmesi veya ekmek üstü krem peynir-reçel gibi tatlılar tüketin. Çiğneme sorununuz varsa aromalı sütler içebilirsiniz.