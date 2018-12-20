Ömür Gedik papağan Bahtiyar'ın öldüğünü gözyaşları içinde duyurdu
MasterChef'in eski yarışmacısı Murat Özdemir'in papağana uyguladığı işkence görüntülerini izledikten sonra olayın peşini bırakmayan ve papağanın sağlığına kavuşması için elinden geleni yapan Hürriyet Gazetesi yazarı Ömür Gedik, ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Murat Özdemir'in papağana yaptığı işkence görüntülerini izledikten sonra karakola giderek olayı yakından takip eden Ömür Gedik, papağan Bahtiyar'ın ölüm haberini Instastory'den gözyaşları içerisinde duyurdu.
"HAYATA TUTUNAMADI, ÖLDÜ"
Ömür Gedik, gözyaşları içinde "Çok üzülerek bildiriyorum Jako hayata tutunamadı, öldü" dedi.
Bu haberi de okudularMurat Özdemir'in bulunduğu karakola giden Ömür Gedik: Acun Ilıcalı tehlike altında
'TEDAVİDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ' DEMİŞTİ
Ömür Gedik, son olarak dün akşam yaptığı paylaşımla papağanın sağlık durumunun iyi olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:
"Güzel haber. Jako ameliyattan çıktı, durumu iyi. Sargılarında sorun yok, ayakta durabiliyor. Tedavide ikinci aşamaya geçildi. Tünekten böyle bir selam çakıyor tüm sevenlerine. Dua eden, iyiliğini isteyen herkese, sizlere teşekkürler."