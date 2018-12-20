Murat Özdemir'in papağana yaptığı işkence görüntülerini izledikten sonra karakola giderek olayı yakından takip eden Ömür Gedik, papağan Bahtiyar'ın ölüm haberini Instastory'den gözyaşları içerisinde duyurdu.

"HAYATA TUTUNAMADI, ÖLDÜ"

Ömür Gedik, gözyaşları içinde "Çok üzülerek bildiriyorum Jako hayata tutunamadı, öldü" dedi.

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'TEDAVİDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ' DEMİŞTİ

Ömür Gedik, son olarak dün akşam yaptığı paylaşımla papağanın sağlık durumunun iyi olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

"Güzel haber. Jako ameliyattan çıktı, durumu iyi. Sargılarında sorun yok, ayakta durabiliyor. Tedavide ikinci aşamaya geçildi. Tünekten böyle bir selam çakıyor tüm sevenlerine. Dua eden, iyiliğini isteyen herkese, sizlere teşekkürler."



