Ömür Gedik köpeğinin dövmesini yaptırdı

Kelebek yazarı Ömür Gedik, koluna köpeğinin dövmesini yaptırdı.

Instagram hesabından bir pozunu paylaşan Gedik, 'Yeni dövmemle ilk pozum' notunu düştü.

'O YOKKEN DE ÖPEBİLİYORUM'

Ömür Gedik, dövmesini eleştiren takipçilerine ise, 'Neden diye soranlara; insanın sevdiğini sonsuza dek yanında taşıması çok güzel, üstelik o yokken de öpebiliyorum onu.' dedi.