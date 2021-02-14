Magazin Ömür Gedik’ten 14 Şubat paylaşımı! Karın altında yatıyorlardı

Ömür Gedik’ten 14 Şubat paylaşımı! Karın altında yatıyorlardı

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Ömür Gedik’ten 14 Şubat paylaşımı! Karın altında yatıyorlardı

Sanatçı, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Başkanı Ömür Gedik, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sokak hayvanlarının yanında girdi.

14 Şubat 2021, Pazar 21:57 Son Güncelleme:
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Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışları sokak hayvanlarının yemek bulmalarını etkiliyor. Buna dikkat çekmek isteyen Ömür Gedik, Sevgililer Günü’nde kurucu başkanı olduğu Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ekipleriyle birlikte kimsenin uğramadığı noktalara gidip sokak hayvanları için yemek bıraktı. 

Sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını isteyen Gedik, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ömür Gedik yaptığı paylaşıma “14 Şubat’a girişim böyle oldu. Hava buz, hissedilen açıklanan derecelerin çok daha altında ve hayatta kalmalarında karınlarının tok olması çok önemli. Türkiye çapında 20 ilde HAÇİKO ailesi olarak beslemeleri aralıksız sürdürüyoruz. Herkes kapısının önündekilere, en azından bu soğuk havalarda mama vermeli’ notunu düştü.

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