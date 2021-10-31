Ömür Gedik'ten ilginç açıklama: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin
Ömür Gedik, Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübüne konuk oldu ve yapay etin yaygınlaşması gerektiğini söyleyerek, "Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin" dedi.
31 Ekim 2021, Pazar 14:07 Son Güncelleme:
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Haber Global'de Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programının konuklarından biri, hayvan hakları savunuculuğu ile ön plana çıkan, yazar ve şarkıcı Ömür Gedik'ti.
'HAYVANLARI ÖLDÜRKMEK İSTEMİYORUM'
Ömür Gedik, iklim değişikliğinde faktör oldukları iddia edilen besi hayvanlarının tüketilmemesi için suni etin yaygınlaşması gerektiğini belirtirken, hayvanlara da eziyet edilmemiş olacağını söyledi.
Ömür Gedik, "Ben et yemek istiyorum ama hayvanları öldürmek istemiyorum" dedi.
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