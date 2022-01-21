Ömür hemşirenin feci sonu! Saldırganın sözleri pes dedirtti...

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. Görgü tanığı ise "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. 5 el ateş etti" diye konuştu.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.









İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

Dün yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.45 sıralarında Kartal ilçemiz Yunus Mahallesi Topselvi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen şüpheli R.U. adlı şahsın, silahla ateş ederek yaraladığı Hemşire Ö.E. kaldırıldığı hastanede maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayın firari şüphelisi R.U. adlı şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliye ait arşiv araştırmasında “Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik” suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği belirtildi.

"KAFEDE OTURURKEN YAKALANDI"

Öte yandan, zanlı Rahmi U.'nun polis tarafından yakalandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kafede oturan Rahmi U. ve arkadaşı Musa T.'nin gözaltına alındığı görüldü. Rahmi U. emniyete girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SALDIRGAN BAĞCILAR'DA YAKALANDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada, "Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ömür Erez'e silahlı saldırı olayının firari şüphelisi Rahmi Uygun Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk araştırma sonuçlarına göre, maktul Ömür Erez’in Kartal 10. no'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı, iki defa evlenip boşandığı, son boşandığı eşiyle ilgili 2019 ve 2020 yıllarında ‘kasten yaralama’ ve ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçlarından şikâyet müracaatının olduğu, ancak şüpheli Rahmi Uygun ile ilgili herhangi bir müracaatının bulunmadığı belirlendi.

Şüphelinin olay saatinde maktulün işyerine M.T. adına kiralanmış araçla gelerek olayı gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden birlikte firar ettikleri, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet 7.65 mm kovan ve 1 çekirdek elde edildiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “20 Ocak 2022 günü saat 14.10 sıralarında Kartal ilçesi Yunus Mahallesi 10 no'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ö.E'nin şüpheli R.U tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, eylemi gerçekleştiren şüpheli aynı gün Bağcılar ilçesinde yakalanıp gözaltına alınmıştır” denildi. Yapılan ilk araştırma ve alınan tanık beyanları çerçevesinde maktul ile şüpheli arasında önceye dayalı husumet bulunduğuna dair bilgi edinildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla gerekli tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘KONYALI BENİ ÖLDÜRECEK, GEL BENİ KURTAR’

Mevlüt K. ve Nurdan Işıl H. adlı tanıkların ilk beyanlarına göre, maktulün Konya’da ikamet eden şüpheli ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, 1 yıl kadar görüştüğü, bu süre zarfında maktulün Konya iline birkaç kez gidip geldiği, ancak daha sonra ayrıldıkları, bundan sonra şüphelinin maktulü sık sık rahatsız ettiği, şüphelinin maktulle aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı 19 Ocak günü Konya'dan İstanbul'a geldiği, olaydan önce maktulün tanık Mevlüt K.’yı arayarak "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği bilgisine ulaşıldı.

"DIŞARIDA 20-25 DAKİKA KONUŞTULAR"

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.

BİRLİKTE OLMAYI REDDETTİ

Edinilen bilgilere göre Rahmi Uygun’un hemşire Ömür Erez’le daha önceden irtibat kurarak birlikte olmak istediği, Erez’in ise bu isteği reddettiği öğrenildi. Uygun’un bu süreçten sonra Erez’i rahatsız ettiği, dün yaşanan olayda da Uygun ile Erez’in sağlık merkezinde tartıştığı, tartışmanın sonucunda Uygun’un silahla vurarak hemşire Erez’i öldürdüğü öğrenildi.

DEHŞET ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ömür Erez'in (33), Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürüldüğü dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sağlık merkezine girerek, bir süre konuştuğu hemşireye birkaç el ateş edip, kaçtığı görülüyor.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan saldırgan Rahmi Uygun'un olayın ardından sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KOCA: CEZASINI ÇEKECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da olayla ilgili açıklama geldi. Koca, "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek." dedi.

Bakan Koca bir diğer paylaşımında, “Hemşire arkadaşımızın öldürülmesi olayında zanlı cinayetin işlendiği silahla yakalandı. Daha önce 20 suçtan kaydı olduğu, bir süre görüştüğü arkadaşımızı rahatsız ettiği belirtildi. Bu cinayette kurban bir kadın. Cinayetin yeri sağlık kurumu. İki yönüyle de suç, insanlık dışı” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Kartal’daki aile sağlığı merkezinde canice bir cinayet neticesinde hayatını kaybeden hemşiremiz #ÖmürErez’e Allah’tan rahmet diliyoruz... Çok üzgünüz... Bu cinayetleri lanetliyoruz. Adaletin yerini bulması için üstümüze düşeni yapacağız..." ifadelerine yer verdi.

ENİŞTESİ KONUŞTU

Olaydan sonra Ömür Erezin eniştesi Emin Basri Aydın sağlık merkezine geldi. Emin Basri Aydın, "Konyadan geldiğini duyduk, haberimiz yoktu. Eşimin teyzesinin kızı. Bizim bu olaydan haberimiz yoktu. Evlenmiş boşanmış. Onunla alakalı mıdır değil midir bilmiyoruz. Konyadan olduğunu ben de başkasından duydum" dedi.

DHA