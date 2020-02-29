Omuzda yük taşınan aracın adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. ATV'nin sevilen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. Sorunun cevabı oldukça merak edildi.

İşte cevabı oldukça merak edilen o soru: Omuzda yük taşınan aracın adı nedir?