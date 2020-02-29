Omuzda yük taşınan aracın adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster?
ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Televizyonda soruyu gören izleyiciler hemen cevabı aramalara başladı. Peki Omuzda yük taşınan aracın adı nedir? İşte Omuzda yük taşınan aracın adı nedir? sorusunun cevabı...
29 Şubat 2020, Cumartesi 23:56 Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. ATV'nin sevilen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. Sorunun cevabı oldukça merak edildi.
İşte cevabı oldukça merak edilen o soru: Omuzda yük taşınan aracın adı nedir?
- Tahtırevan