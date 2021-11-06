Türkiye Omzuyla otobüsü durdurmaya çalıştı

Omzuyla otobüsü durdurmaya çalıştı

Türkiye

Omzuyla otobüsü durdurmaya çalıştı

İstanbul Beşiktaş'ta bir kişi yola atlayarak İETT otobüsünü omzuyla durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

06 Kasım 2021, Cumartesi 11:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş’ta meydana geldi. Ferahevler-Kabataş seferi yapan İETT otobüsü, Barbaros Bulvarı’ndan Kabataş istikametine giderken bir kişi tarafından durdurulmak istendi. Yol ortasında durmak istemeyen Otobüs sürücüsüne öfkelenen kişi, otobüsün önüne atladı. Omzunu otobüsün ön kısmına dayayarak durdurmaya çalışan kişi, sürücüye ‘in’ ‘kapıyı aç, aşağıda ineceğim’ diyerek otobüsün camını yumrukladı.  



Otobüsü durdurmaya çalışan kişinin madde bağımlısı olduğu iddia edildi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Hakan Çelik
“Bir gecede marka oluşturabilirsiniz”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yerin kulağı
Rauf Tamer
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı'ndan ülke genelinde 'Alkol Operasyonu'