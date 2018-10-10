Türkiye dışında milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Bunların birçoğunun Türkiye'de de sigorta başlangıçları bulunuyor. Yani yurt dışına gitmeden önce Türkiye'de çalışıp prim ödeyenler var. Bazıları da yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönüp sigortalı oluyor ve prim ödüyor. Bir kısmı ise sadece yurt dışında sigortalı olarak çalışıyor ve Türkiye'de hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kayıt yaptırmıyor. Bu üç durumdaki vatandaşımızın da yurt dışı hizmetlerini saydırarak Türkiye'de emekli olma şansı var. Bunlar ya borçlanarak yapılıyor ya da o günler yapılan anlaşmalar gereği Türkiye'de de sigortalı olarak geçerli sayılıyor.

BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre; Erkeklerin bu haklardan yararlanabilmesi için 18 yaşından sonraki belgeli çalışmaları isteniyor. Bu konuda detayları bir başka yazımıza bırakarak bu gün gurbetçi kadınlara sağlanan bir avantaj hakkında bilgi vermek istiyorum. Gurbetçi kadınların Türkiye'de emekli olmak istediklerinde çalışmış olma şartları yok. Yurtdışında ev kadını olarak bulundukları süreler emeklilik hesabına katılabiliyor. Bu süreleri Türkiye'ye gelerek geriye doğru borçlanarak kazanabiliyorlar. Bunun için medeni durumlara bakılmıyor. Fakat mutlaka başvurmanız gerekiyor.

KAZANÇ ÇOK FAZLA

Örneğin Fatma Hanım 20 yaşında Almanya'ya gitti ve orada hiç çalışmadan 7 yıl ikâmet etti. Fatma Hanım Türkiye'ye gelerek 7 yıllık borçlanma yapabiliyor ve borçlanma yaptığı tarihten geriye doğru 7 yıllık prim kazanıyor. Yaş ve prim sayısına göre emekli olabiliyor. Borçlanma kapsamındaki süreler mevzuatta şu şekilde belirleniyor: "Türk vatandaşı olanlar, 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bunlar sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleriyle ev kadını olarak geçen sürelerdir.

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Ev kadınlarının yurt dışında oturduklarına dair alacakları ikâmet belgesi şunlardan biriyle teyit ediliyor:

1) İkâmet belgesinin Türkiye'de yeminli tercüme bürolarınca onaylanmış tercümesi.

2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik müşavirlik veya Ataşeliği'nin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikâmet belgesine istinaden düzenlenecek belge.

3) Yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi.

BORÇLANMA MİKTARI NASIL HESAPLANIYOR

Borçlanmaya esas kazanç miktarının seçimi gurbetçi vatandaşın tercihine bağlı olarak belirleniyor. Yani isterseniz asgari ücretten isterseniz bunun 7.5 katı olan tavan miktardan ödeme yapabiliyorsunuz. Seçtiğiniz miktarın yüzde 32'sini ödemeniz gerekiyor. Örneğin asgari ücretten 5 yıl borçlanmak isteyen bir gurbetçi için aylık ödeme miktarı 2.029,50 X % 32 = 649,44 TL olmaktadır. 5 yıl için ise hesap, 60 X 649,44 = 38.967 TL çıkmaktadır. (Yeni Asır)