Türkiye Ön cam filmli araca ilginç bahane: 'Güneş gözümü alıyor'

Ön cam filmli araca ilginç bahane: 'Güneş gözümü alıyor'

Türkiye

Ön cam filmli araca ilginç bahane: 'Güneş gözümü alıyor'

Edirne'de polise yakalandıktan sonra ön camına taktırdığı film için 'güneş gözümü alıyor' bahanesini kullanan sürücü cezadan kurtulamadı. Ön camları filmli 9 aracın sürücüsüne 314'er lira para cezası verildi.

12 Kasım 2021, Cuma 09:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Yasak olmasına rağmen ön camlarına film taktıranlar cezadan kurtulamadı. 

'GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALIYOR'

Sürücüler yasak olduğunu belirten ekiplere "güneş gözümü alıyor", "otomobili satın aldığımda böyleydi", "haberim yoktu" bahaneleriyle cevap verdi.

Ön camında cam filmi olan 9 sürücüye 314'er lira para cezası verildi.

Cam filmini denetim noktasında çıkaran sürücülere trafiğe çıkmalarına izin verilirken, cam filmi çıkarmayan sürücülere ise bu kusurun 7 gün içerisinde düzeltilmesi gerektiği aksi halde araçlarının trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Fatma Şahin
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Gençler ve Kadınlar: Muasır Medeniyet Seviyesi…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu Belediyesi ve PTT’nin anlamlı girişimi
Hakan Çelik
Şirin Sever
En güzel anmalar
Şirin Sever
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akaryakıt bayilerinde kamera zorunlu olacak