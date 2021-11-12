Ön cam filmli araca ilginç bahane: 'Güneş gözümü alıyor'
Edirne'de polise yakalandıktan sonra ön camına taktırdığı film için 'güneş gözümü alıyor' bahanesini kullanan sürücü cezadan kurtulamadı. Ön camları filmli 9 aracın sürücüsüne 314'er lira para cezası verildi.
12 Kasım 2021, Cuma 09:50 Son Güncelleme:
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.
Yasak olmasına rağmen ön camlarına film taktıranlar cezadan kurtulamadı.
'GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALIYOR'
Sürücüler yasak olduğunu belirten ekiplere "güneş gözümü alıyor", "otomobili satın aldığımda böyleydi", "haberim yoktu" bahaneleriyle cevap verdi.
Ön camında cam filmi olan 9 sürücüye 314'er lira para cezası verildi.
Cam filmini denetim noktasında çıkaran sürücülere trafiğe çıkmalarına izin verilirken, cam filmi çıkarmayan sürücülere ise bu kusurun 7 gün içerisinde düzeltilmesi gerektiği aksi halde araçlarının trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.
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