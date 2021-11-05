KYK burs ve kredileri üniversite öğrencilerine eğitim hayatı boyunca maddi destek sağlıyor. Her yıl binlerce öğrenci GSB tarafından sağlanan KYK bursuna başvuruda bulunurken, ön lisans öğrencilerinin burs alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere, lisans ve yüksek lisans öğrencileri kurumdan burs alabiliyor, peki ya ön lisan öğrencileri KYK bursu alabilir mi? İşte yanıtı…

ÖN LİSANS (İKİ YILLIK) ÖĞRENCİLERİ KYK BURSU ALABİLİR Mİ?

Ön lisans yani iki yıllık üniversitede okuyan öğrenciler de KYK bursu başvurusunda bulunabiliyor ve değerlendirmenin sonucu olumlu gelirse KYK bursu alabiliyor.

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

Lisans öğrencileri,

Ön lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. 5 Kasım 8 Kasım 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu adresine, TC. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapan öğrenciler, kendilerinden istenilen ekonomik, sosyal ve eğitimin durumuna ilişkin bilgileri vererek başvuru işlemini tamamlayacak. Öğrencilerin verdikleri bilgiler, devlet kurumlarındaki verilerle karşılaştırılarak doğruluğunun teyit edilmesinin ardından, burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadığı e-devlet üzerinden duyurulacak.

KYK BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2021 yılında