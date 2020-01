On Numara canlı çekiliş sonuçları (13 Ocak 2020 MPİ On Numara bilet ikramiye sonuç sorgulama) 13 Ocak 2020 On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günü çekilen On Numara sonuçları merak uyandırdı. İşte 855. hafta On Numara sonuçları ve On Numara çekiliş sonucu sorgulama sayfası...