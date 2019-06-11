On numara çekildi (10 Haziran On numara sonuçları)

On Numara oyununun 879. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi 109 bin 189 lira 55’er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 274’er lira, 8 bilen 1 bin 779 kişi 123’er lira, 7 bilen 18 bin 137 kişi 23 lira 15’er kuruş, 6 bilen 110 bin 632 kişi 3 lira 95’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 941 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Tekirdağ’ın Malkara, Antalya’nın Manavgat ve İstanbul’un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 183 bin 786 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 870 bin 503 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 485 bin 285 lira 87 kuruş aktarıldı.

AA