On Numara çekildi (16 Eylül On Numara çekiliş sonuçları)
On Numara oyununun 893. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 11, 15, 26, 29, 32, 35, 44, 45, 47, 52, 56, 58, 61, 63, 65, 71, 72, 74, 76 ve 77 olarak belirlendi
On Numara oyununun 893. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 129 bin 773 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 113 kişi 3 bin 62 lira 80’er lira, 8 bilen bin 939 kişi 178 lira 85’er kuruş, 7 bilen 19 bin 302 kişi 25 lira 60’şar kuruş, 6 bilen 117 bin 144 kişi 4 lira 40’ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 249 kişi 3 lira 15’er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Karaman ve Tokat’ın Merkez, Mersin’in Toroslar ve İstanbul’un Beykoz ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
ANKARA (AA)