On Numara çekildi (17 Şubat On Numara çekiliş sonuçları)
On Numara oyununun 17 Şubat 2020 tarihli 915. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 4, 8, 10, 11, 14, 31, 33, 35, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 57, 68, 69, 72, 78 ve 80 olarak belirlendi.
18 Şubat 2020, Salı 01:31 Son Güncelleme:
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On Numara oyununun 17 Şubat 2020 915. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 345 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 98 kişi 4 bin 150 lira 60’ar kuruş, 8 bilen 1946 kişi 209 lira 10’ar kuruş, 7 bilen 20 bin 716 kişi 28 lira 5’er kuruş, 6 bilen 129 bin 796 kişi 4 lira 70’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 241 bin 948 kişi 3 lira 20’şer kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Edirne’nin Uzunköprü ile İstanbul’un Kağıthane ve Bahçelievler ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
ANKARA (AA)