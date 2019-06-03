On numara çekildi! İşte kazandıran numaralar

On Numara oyununun 878. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 158 bin 467'şer lira ikramiye kazandı.

ON NUMARA TALİHLİLERİ NE KADAR KAZANDI?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 2 bin 608'er lira, 8 bilen 1 bin 623 kişi 130'ar lira, 7 bilen 16 bin 875 kişi 23 lira 85'er kuruş, 6 bilen 103 bin 35 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 43 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

BURSA VE MERSİN' ÇIKTI

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Bursa'nın Gemlik ve Mersin'in Silifke ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 112 bin 889 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 842 bin 81 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 530 lira kuruş aktarıldı.

ON NUMARA KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 21, 29, 31, 33, 34, 43, 50, 53, 54, 59, 65, 66, 67, 70 ve 79 olarak belirlendi.



