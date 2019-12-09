On Numara çekiliş sonuçları (9 Aralık On Numara kazandıran numaralar)
Merakla beklenen On Numara oyununun 905. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 7, 9, 15, 16, 18, 25, 26, 33, 36, 37, 41, 42, 48, 53, 57, 59, 61, 63, 78 ve 79 olarak belirlendi.
Şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Bu haftanın kazandıran şanslı numaraları da belli oldu. MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama ekranı.
İşte 9 Aralık tarihli On Numara çekilişinde kazandıran şanslı numaralar.
9 ARALIK 2019 ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara oyununun 905. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 211 lira 40’ar kuruş ikramiye kazandı.
İşte kazanan şanslı iller
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 3 bin 776 lira 80’er kuruş, 8 bilen bin 918 kişi 198 lira 60’ar kuruş, 7 bilen 20 bin 460 kişi 26 lira 60’ar kuruş, 6 bilen 127 bin 359 kişi 4 lira 50’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 218 bin 431 kişi 3 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana’nın Seyhan, Antalya’nın Muratpaşa ve İzmir’in Buca ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
ANKARA (AA)