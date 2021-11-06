'On Numara ile geçen ay 231 bin TL kazandırdık'

Ordu Ünye'deki Şah Dondurma Şans Gişesi'nin sahibi Süleyman Balcı bayilik deneyimlerini paylaştı.

Bayinizden son olarak Milli Piyango oyunları arasında yer alan 10 Numara’dan 231 bin 349 TL ikramiye çıktı, neler hissetiniz?

11 Ekim 2021 günü çekişi yapılan On Numara şans oyununda bir müşterimizin oynadığı kupona 231 bin 349,90 TL ikramiye isabet etti. Oynadığı kuponunu çekiliş gecesinin ertesi sabahında erken saatte bayiimize getiren müşterimiz kuponuna ikramiye isabet ettiğini görünce çok sevindi. Daha sonra onaylatıp kuponunu aldı. Bu çok değişik bir duygu. Çünkü tanıdığınız ya da tanımadığınız birilerinin şansına ortak oluyorsunuz. Onların bir nebze olsun nefes almasını sağlıyorsunuz. Talihlimiz ikramiyesinin hayrını görsün.

BİRKAÇ KEZ 5 BİLEN ÇIKTI

Sizden oynayarak geçmişte de ikramiye kazananlar var mı?

Geçmiş yıllarda da küçük çaplı ikramiye verdik ama bu defa verdiğimiz ikramiye en büyük ikramiye oldu. Biz nispeten yeni bayi olduğumuz için biz de bu heyecana ortak olduk. Geçmiş dönemlerde Süper Loto, Sayısal Loto gibi şans oyunlarında 5 bilen birkaç müşterimiz çıkmıştı.

İkramiye kazanan talihlilerle aranızda geçen bir anı var mı?

Bir keresinde kazı kazan oynamaya gelen müşterimiz 10 bin TL ikramiye yakaladı. Ancak farkında olmadan çıkmadığını düşünerek kartı çöpe atacaktı. Burada görevli arkadaş incelediğinde ikramiye çıktığını görünce müşterimizi uyararak ikramiyesini aldırdı. Tabi müşterimiz de o arkadaşımızı kendi çapında gönlünce ödüllendirdi. Unutulmaz bir anı olarak yaşadık o günü. Bunlar da mesleğimizin ‘tatlı’ yaşanmışlıkları oluyor.

DEVİR BÜYÜRSE BEN DE OYNARIM

Peki siz kendi şansınızı dener misiniz?

Ben de her çekiliş öncesi burada oyun oynarım. Şansımı her müşterimiz gibi ben de tabii ki denerim. Bu zamana kadar büyük ikramiye çıkmasa da birçok ikramiye aldım. Özellikle yüksek devirli dönemlerde çekilişe katılan müşteri sayımız artıyor. Bu dönemlerde ben de şansımı daha sık deniyorum.

KUPONLARINIZA SAHİP ÇIKIN

Oyunseverler şans oyunu oynarken nelere dikkat etsinler?

Bayi olarak uyarılarınız nelerdir? Oyunseverlerin şans oyunu oynarken belli kurallara uymaları gerekiyor. Zaten hangi oyunu oynayacaklarsa kuralları açık bir şekilde yazıyor. Ancak burada önemli olan oynadıkları kuponu iyi muhafaza etmeleridir. Çünkü kuponlar kaybolabilir. Bu durumda da kuponu getiren tahsil etme hakkına sahiptir. Ayrıca oyunseverlerin kuponlarında büyük bir deforme olmaması da önemli. Biz de oyun oynayan müşterilerimize bunu anlatıyoruz.

SAAT 19.06 TAKINTISI OLAN MÜŞTERİM VAR

Şimdiye dek gördüğünüz ilginç müşteri inanışları, oyun totemleri nelerdir?

Bazı müşterilerimizin ‘olmazsa olmaz’ oyun totemleri var. Mesela saat ve dakikaya dikkat eden müşterilerimiz var. Örneğin akşam 19.06’yı deneyenler var. Geçmişte o saatte bir kupon yakalamış ve her zaman aynı saatte oynamak istiyor. Kendisinin uğurlu biyolojik anının o an olduğunu filan düşünüyor. Bunun gibi müşterilerimiz ve müdavimlerimiz var.

KAZI KAZAN'A İLGİDEN MEMNUNUZ

Oyunlara ilgi son dönem ne durumda, Kazı Kazan gibi yeni oyunların gelmesiyle ilgi yükseldi mi?

Oyunlara son dönemde ilgi arttı. Pandemi süreci zaten işlerimizi bozmuştu. Kazı Kazan oyunlarına son dönemde yoğun ilgi var. Çeşit çeşit kartların olması da bu ilgiyi canlı tutuyor.

BU İŞ ZEVKLİ İŞ

Türkiye’nin her yerindeki esnaflara da bayilik almasını önerir misiniz?

Ben bir bayi olarak Türkiye’de diğer esnaflara bayilik konusunda tavsiye verebilirim. Bu iş zevkli bir iş. Bu işi yapmalarını öneririm. Hem adrenalini yüksek, hem de perakendeci olarak sizi hep canlı tutuyor.