On Numara sonuçları: 2 kişi bildi

Her pazartesi oynayanlarına binlerce lira dağıtan On Numara'nın dün 881. hafta çekilişi yapıldı. 24 Haziran tarihli çekilişte büyük ikramiyeyi Denizli Pamukkale ve Kayseri Kocasinan'dan 2 kişi bildi. Talihliler 161 bin 709 lira 40 kuruşun sahibi oldu.

İşte On Numara'da kazandıran numaralar: 05-11-17-18-23-25-26-27-30-31-34-36-37-39-44-46-48-49-63-68-74-79

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi bin 997’şer lira, 8 bilen 2 bin 73 kişi 104’er lira, 7 bilen 20 bin 355 kişi 20 lira 20’şer kuruş, 6 bilen 119 bin 676 kişi 3 lira 60’ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 478 kişi de 3 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.