On Numara sonuçları: 2 kişi bildi
On Numara çekilişi dün gerçekleşti. 881. haftada 2 kişi on şanslı numarayı bildi ve 161 bin 709 lira 40 kuruş kazandı. İşte 24 Haziran talihli On Numara'da kazandıran numaralar...
Her pazartesi oynayanlarına binlerce lira dağıtan On Numara'nın dün 881. hafta çekilişi yapıldı. 24 Haziran tarihli çekilişte büyük ikramiyeyi Denizli Pamukkale ve Kayseri Kocasinan'dan 2 kişi bildi. Talihliler 161 bin 709 lira 40 kuruşun sahibi oldu.
İşte On Numara'da kazandıran numaralar: 05-11-17-18-23-25-26-27-30-31-34-36-37-39-44-46-48-49-63-68-74-79
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi bin 997’şer lira, 8 bilen 2 bin 73 kişi 104’er lira, 7 bilen 20 bin 355 kişi 20 lira 20’şer kuruş, 6 bilen 119 bin 676 kişi 3 lira 60’ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 478 kişi de 3 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.