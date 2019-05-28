On Numara sonuçları: 3 kişi bildi
On Numara çekilişi dün gerçekleşti. 877. hafta çekilişinde düşen 22 numaradan 10'unu 3 kişi bildi. Talihliler 107 bin 533 lira ikramiye kazandı. İşte 27 Mayıs tarihli On Numara sonuçları...
On numara sonuçları açıklandı. 27 Mayıs tarihli 877. hafta çekilişinde 10 bilen kişiler Çanakkele Biga, İstanbul Gaziosmanpaşa ve İstanbul Esenyurt'tandı. 3 şanslı kişi 107 bin 533 lira ikramiyenin sahibi oldu.
877. hafta On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şöyle: 01-02-05-07-08-10-18-19-21-24-28-30-35-41-42-49-62-67-70-74-75-80
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 823’er lira, 8 bilen 2 bin 30 kişi 106 lira 10’ar kuruş, 7 bilen 20 bin 274 kişi 20 lira 15’şer kuruş, 6 bilen 119 bin 115 kişi 3 lira 65’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 544 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.