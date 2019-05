On Numara sonuçları: 3 kişi bildi

On Numara sonuçları: 3 kişi bildi On Numara çekilişi dün gerçekleşti. 877. hafta çekilişinde düşen 22 numaradan 10'unu 3 kişi bildi. Talihliler 107 bin 533 lira ikramiye kazandı. İşte 27 Mayıs tarihli On Numara sonuçları...