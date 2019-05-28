On Numara sonuçları: 3 kişi bildi

On numara sonuçları açıklandı. 27 Mayıs tarihli 877. hafta çekilişinde 10 bilen kişiler Çanakkele Biga, İstanbul Gaziosmanpaşa ve İstanbul Esenyurt'tandı. 3 şanslı kişi 107 bin 533 lira ikramiyenin sahibi oldu.

877. hafta On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şöyle: 01-02-05-07-08-10-18-19-21-24-28-30-35-41-42-49-62-67-70-74-75-80

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 823’er lira, 8 bilen 2 bin 30 kişi 106 lira 10’ar kuruş, 7 bilen 20 bin 274 kişi 20 lira 15’şer kuruş, 6 bilen 119 bin 115 kişi 3 lira 65’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 544 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.