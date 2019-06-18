On Numara sonuçları... 4 kişi 83 bin TL kazandı

17 Haziran tarihli On Numara'nın çekilişi gerçekleşti. 880. haftada büyük ikramiye İstanbul Bahçelievler, İzmir Balçova, Sivas Zara ve Zonguldak Alaplı'ye çıktı. Şanslı 4 kişi 83 bin 421 lira 45 kuruş kazandı.

On Numara'da kazandıran numaralar: 02-05-17-19-20-21-30-40-41-43-45-46-49-51-52-65-70-76-77-78-79-80

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 128 kişi bin 738 lira 5’er kuruş, 8 bilen bin 835 kişi 121 lira 35’er kuruş, 7 bilen 17 bin 293 kişi 24 lira 55’er kuruş, 6 bilen 104 bin 344 kişi 4 lira 25’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 192 bin 575 kişi 3’er lira ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 224 bin 563 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 886 bin 577 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 494 bin 347 lira 48 kuruş aktarıldı.