On Numara sonuçları: 4 Mart çekilişinde 3 kişi güldü

Her pazartesi yüz binlerce lira dağıtan On Numara'nın dün akşam 865. hafta çekilişi gerçekleşti. Geçen hafta 1 kişinin bildiği On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi 3 kişi kazandı. Talihliler 115 bin 762 kira 45 kuruşun sahibi oldu.

5 Mart Pazartesi On Numara'da kazandıran numaralar: 01-09-10-13-14-20-24-27-28-36-39 42-45-48-51-56-58-63-70-72-73-75

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 86 kişi 2 bin 692 lira 60’şar kuruş, 8 bilen

bin 741 kişi 133 lira 40’ar kuruş, 7 bilen 17 bin 556 kişi 25 lira 15’er kuruş, 6 bilen 107 bin 720 kişi 4 lira 30’ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 193 bin 357 kişi 3 lira 10’ar kuruş ikramiye kazandı.