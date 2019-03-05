On Numara sonuçları: 4 Mart çekilişinde 3 kişi güldü
On Numara çekilişi dün akşam gerçekleşti. Sonuçlara göre büyük ikramiyeyi 3 kişi bölüştü ve 115 bin 762 lira 45 kuruş kazandı. İşte 865. hafta çekilişinde kazandıran numaralar...
Her pazartesi yüz binlerce lira dağıtan On Numara'nın dün akşam 865. hafta çekilişi gerçekleşti. Geçen hafta 1 kişinin bildiği On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi 3 kişi kazandı. Talihliler 115 bin 762 kira 45 kuruşun sahibi oldu.
5 Mart Pazartesi On Numara'da kazandıran numaralar: 01-09-10-13-14-20-24-27-28-36-39 42-45-48-51-56-58-63-70-72-73-75
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 86 kişi 2 bin 692 lira 60’şar kuruş, 8 bilen
bin 741 kişi 133 lira 40’ar kuruş, 7 bilen 17 bin 556 kişi 25 lira 15’er kuruş, 6 bilen 107 bin 720 kişi 4 lira 30’ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 193 bin 357 kişi 3 lira 10’ar kuruş ikramiye kazandı.