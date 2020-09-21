On Numara sonuçları açıklandı

Sisal Şans ile çekilişi gerçekleşen On Numara kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği On Numara çekilişi, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Kazandıran şanslı numaralar belli oldu. İşte detaylar...





ON NUMARA SONUÇLARI MİLLİ PİYANGOONLİNE'DA

On Numara nasıl oynanır?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.