Pazartesi günleri on binlerce lira dağısatn On Numara'nın bu haftaki sonuçlarına göre büyük ikramiye 5'e bölündü. 886. haftada 10 bilenler Ankara Altındağ, Bursa Osmangazi, Mersin Tarsus, İstanbul Ümraniye, İzmir Foça'dandı. Şanslı kişiler 66 bin 90 lira 25 kuruşun sahibi oldu.

İşte 29 Temmuz On Numara'da kazandıran numaralar: 03-04-05-06-07-08-11-13-23-26-35-36-42-46-49-52-53-54-56-60-61-76

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 608 lira 85’er kuruş, 8 bilen 2 bin 481 kişi 88 lira 80’er kuruş, 7 bilen 23 bin 830 kişi 17 lira 80’er kuruş, 6 bilen 136 bin 168 kişi 3 lira 20’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 404 kişi 3 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.