On Numara sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye Aydın Söke'ye...
On Numara sonuçları açıklandı. Düşen 22 numaradan 10'unu bilen bir kişiydi ve şanslı kişi 327 bin 932 lira 65 kuruş kazandı. İşte On Numara'da kazandıran numaralar...
On Numara sonuçları belli oldu. 1 Temmuz tarihli 882. hafta On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi Aydın Söke'den bir kişi bildi. Talihli 327 bin 932 lira 65 kuruşun sahibi oldu.
On Numara'da kazandıran numaralar: 01-04-18-19-20-21-26-27-28-30-32-37-41-42-49-54-58-64-69-76-78-80
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 95 kişi 2 bin 301’er lira, 8 bilen bin 543 kişi 142 lira 5’er kuruş, 7 bilen 16 bin 354 kişi 25 lira 45’er kuruş, 6 bilen 103 bin 130 kişi 4 lira 25’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 664 kişi 3 lira 15’er kuruş ikramiye kazandı.