On Numara sonuçları belli oldu. 1 Temmuz tarihli 882. hafta On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi Aydın Söke'den bir kişi bildi. Talihli 327 bin 932 lira 65 kuruşun sahibi oldu.

On Numara'da kazandıran numaralar: 01-04-18-19-20-21-26-27-28-30-32-37-41-42-49-54-58-64-69-76-78-80

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 95 kişi 2 bin 301’er lira, 8 bilen bin 543 kişi 142 lira 5’er kuruş, 7 bilen 16 bin 354 kişi 25 lira 45’er kuruş, 6 bilen 103 bin 130 kişi 4 lira 25’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 664 kişi 3 lira 15’er kuruş ikramiye kazandı.